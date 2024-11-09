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Ланс - Нант 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
09 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ланс
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Нант, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Нант
Нант
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
15 Нигерия пз Хамзат Оджедиран
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
36 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
21 Марокко нп Анасс Зарури
1 Франция вр Альбан Лафон
11 Франция зщ Маркус Коко
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
4 Франция зщ Николя Паллуа
3 Франция зщ Николя Козза
5 Испания пз Педро Чиривелья
6 Бразилия пз Дуглас
22 Уэльс пз Сорба Томас
27 Нигерия пз Мозес Саймон
10 Зимбабве нп Тино Кадевере
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
03.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Нант0 : 1Ланс
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс4 : 0Нант
01.03.2023 Кубок Франции 1/4 финала Нант2 : 1Ланс
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Ланс3 : 1Нант
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Нант0 : 0Ланс
30.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 2Нант
10.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Нант3 : 2Ланс
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Нант2 : 4Ланс
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Нант1 : 1Ланс
25.11.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Ланс1 : 1Нант
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Ланс
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ланс0 : 2
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 2Ланс
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 2Ланс
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Ланс0 : 0
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Нант1 : 2
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 3 : 1Нант
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Нант1 : 1
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 0Нант
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Нант2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Марсель1020
3
Лига чемпионов
Монако1020
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ницца1016
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1015
7 Ланс1014
8 Реймс1014
9 Страсбург1013
10 Осер1013
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1010
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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