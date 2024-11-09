Ланс - Нант 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
09 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Нант, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Нант
Нант
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|15
|пз
|Хамзат Оджедиран
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|36
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|21
|нп
|Анасс Зарури
|1
|вр
|Альбан Лафон
|11
|зщ
|Маркус Коко
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|22
|пз
|Сорба Томас
|27
|пз
|Мозес Саймон
|10
|нп
|Тино Кадевере
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|03.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|01.03.2023
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|10.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 4
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|25.11.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ницца
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|10
|15
|7
|Ланс
|10
|14
|8
|Реймс
|10
|14
|9
|Страсбург
|10
|13
|10
|Осер
|10
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|10
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4