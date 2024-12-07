Рома - Лечче 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
07 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лечче, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Лечче
Лечче
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|21
|нп
|Пауло Дибала
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|8
|пз
|Хамза Рафья
|5
|пз
|Медон Бериша
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 1
|20.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|07.04.2012
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 2
|20.11.2011
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|04.03.2011
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|14
|26
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|13
|21
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Парма
|15
|15
|12
|Торино
|14
|15
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Дженоа
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8