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Рома - Лечче 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
07 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Рома
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лечче, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Лечче
Лечче
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
15 Германия зщ Матс Хуммельс
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
3 Испания зщ Анхелиньо
17 Франция пз Ману Коне
16 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
21 Аргентина нп Пауло Дибала
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
19 Франция зщ Габи Жан
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Мали пз Лассана Кулибали
8 Тунис пз Хамза Рафья
5 Албания пз Медон Бериша
9 Черногория нп Никола Крстович
7 Испания нп Тете
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лечче0 : 0Рома
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Рома2 : 1Лечче
11.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Лечче1 : 1Рома
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Рома2 : 1Лечче
20.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Рома3 : 1Лечче
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Рома4 : 0Лечче
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Лечче0 : 1Рома
07.04.2012 Италия - Серия А 31-й тур Лечче4 : 2Рома
20.11.2011 Италия - Серия А 12-й тур Рома2 : 1Лечче
04.03.2011 Италия - Серия А 28-й тур Лечче1 : 2Рома
02.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Рома0 : 2
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 2Рома
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 0Рома
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Рома2 : 3
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Рома
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Лечче1 : 1
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 1Лечче
08.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Лечче1 : 1
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Лечче
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Лечче1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1432
2
Лига чемпионов
Интер М1431
3
Лига чемпионов
Аталанта1431
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1426
7 Милан1322
8 Болонья1321
9 Удинезе1417
10 Эмполи1416
11 Парма1515
12 Торино1415
13 Кальяри1414
14 Дженоа1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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