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Карлсруэ - Ян 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
13 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Карлсруэ
Ян

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ян, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Ян
Регенсбург
История личных встреч
24.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ1 : 0Ян
20.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Ян0 : 6Карлсруэ
13.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ1 : 1Ян
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Ян2 : 2Карлсруэ
07.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Карлсруэ0 : 0Ян
03.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ян1 : 0Карлсруэ
17.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ян2 : 1Карлсруэ
29.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Карлсруэ4 : 1Ян
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 3 : 1Карлсруэ
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Карлсруэ2 : 2 4 : 5
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Карлсруэ1 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 3Карлсруэ
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ1 : 1
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ян0 : 1
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Ян0 : 3
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Ян
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Ян0 : 1
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 2 : 0Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961526
4 Эльверсберг1525
5 Фортуна1525
6 Кёльн1525
7 Гамбург1524
8 Магдебург1524
9 Карлсруэ1523
10 Дармштадт 981521
11 Герта1521
12 Нюрнберг1519
13 Гройтер Фюрт1517
14 Шальке-041516
15 Айнтрахт Б1513
16
Стыковая зона
Ульм 18461512
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1512
18
Зона вылета
Ян158

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