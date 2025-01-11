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Аугсбург - Штутгарт 12 Января прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
12 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Аугсбург
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
22 Хорватия вр Неделько Лабрович
23 Германия зщ Максимилиан Бауэр
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
5 Франция зщ Крислен Матсима
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
21 Германия нп Филлип Тиц
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
29 Франция пз Антони Руо
8 Франция пз Энцо Мийо
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
27 Германия нп Крис Фюрих
11 Германия нп Ник Вольтемаде
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
10.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 1Штутгарт
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт3 : 0Аугсбург
21.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Аугсбург1 : 1Штутгарт
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Штутгарт2 : 1Аугсбург
19.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт3 : 2Аугсбург
31.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Аугсбург4 : 1Штутгарт
07.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт2 : 1Аугсбург
10.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Аугсбург1 : 4Штутгарт
20.04.2019 Германия - Бундеслига 30-й тур Аугсбург6 : 0Штутгарт
01.12.2018 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт1 : 0Аугсбург
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 5 : 1Аугсбург
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Аугсбург0 : 2
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 2 : 2Аугсбург
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 2 4 : 5Аугсбург
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Аугсбург1 : 0
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Штутгарт0 : 1
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 3Штутгарт
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Штутгарт5 : 1
06.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Штутгарт3 : 2
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 0 : 3Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
Майнц1628
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1527
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Боруссия Д1625
8 Вердер1525
9 Вольфсбург1624
10 Боруссия М1524
11 Штутгарт1523
12 Унион1616
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн168
18
Зона вылета
Бохум168

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