Аугсбург - Штутгарт 12 Января прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
12 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|21.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|07.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 4
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|6 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 5
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|16
|28
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Боруссия Д
|16
|25
|8
|Вердер
|15
|25
|9
|Вольфсбург
|16
|24
|10
|Боруссия М
|15
|24
|11
|Штутгарт
|15
|23
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|16
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8