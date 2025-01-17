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Рома - Дженоа 17 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
17 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Рома
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Дженоа, которое состоится 17 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
15 Германия зщ Матс Хуммельс
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
3 Испания зщ Анхелиньо
17 Франция пз Ману Коне
16 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
21 Аргентина нп Пауло Дибала
11 Украина нп Артём Довбик
1 Италия вр Никола Леали
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
32 Дания пз Мортен Френнруп
53 Израиль пз Лиор Каса
23 Италия пз Фабио Миретти
19 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Дженоа1 : 1Рома
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Рома1 : 0Дженоа
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Дженоа4 : 1Рома
12.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Рома1 : 0Дженоа
05.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Рома0 : 0Дженоа
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Дженоа0 : 2Рома
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Рома1 : 0Дженоа
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Дженоа1 : 3Рома
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Дженоа1 : 3Рома
25.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Рома3 : 3Дженоа
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 2Рома
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Рома2 : 0
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Рома
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Рома5 : 0
18.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Рома4 : 1
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Дженоа1 : 0
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 0Дженоа
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 2Дженоа
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Дженоа1 : 2
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1932
7 Милан1931
8 Болонья1930
9 Удинезе2026
10 Рома2024
11 Дженоа2023
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2013

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