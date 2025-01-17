Рома - Дженоа 17 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
17 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Дженоа, которое состоится 17 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Никола Леали
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|53
|пз
|Лиор Каса
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|12.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 3
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|19
|32
|7
|Милан
|19
|31
|8
|Болонья
|19
|30
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|20
|24
|11
|Дженоа
|20
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|20
|13