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Ян - Ганновер-96 17 Января прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
17 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Ян
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Ганновер-96, которое состоится 17 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 0Ян
18.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Ян1 : 1Ганновер-96
14.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-961 : 0Ян
02.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Ян
24.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Ян3 : 1Ганновер-96
21.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-963 : 1Ян
18.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Ян0 : 0Ганновер-96
28.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ян1 : 0Ганновер-96
03.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Ганновер-961 : 1Ян
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ян2 : 1
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 4 : 2Ян
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ян0 : 1
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Ян0 : 3
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Ян
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ганновер-960 : 0
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 0Ганновер-96
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ганновер-963 : 2
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Ганновер-96
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Ганновер-961 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1731
2
Повышение
Карлсруэ1729
3
Плей-офф за повышение
Гамбург1728
4 Эльверсберг1728
5 Магдебург1728
6 Падерборн 071728
7 Ганновер-961727
8 Фортуна1726
9 Кайзерслаутерн1726
10 Дармштадт 981724
11 Нюрнберг1722
12 Герта1722
13 Шальке-041720
14 Гройтер Фюрт1720
15 Пройссен Мюнстер1716
16
Стыковая зона
Ульм 18461714
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1713
18
Зона вылета
Ян1711

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