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Хольштайн - Хоффенхайм 18 Января прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Хольштайн
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Хоффенхайм, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврТимон Вайнер
17ГерманиязщТимо Беккер
26СловениязщДавид Зец
3ГерманиязщМарко Коменда
23ГерманиязщЛассе Розенбом
8ГерманиязщФинн Порат
22ГерманияпзНиколай Ремберг
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
11ШвециянпАлександер Бернхардссон
18ЯпониянпСуто Матино
19ГерманиянпФил Харрес
1ГерманияврОливер Бауман
15ФранциязщВалентен Жендрей
35БразилиязщАртур Шавес
34ФранциязщСтэнли Нсоки
22АвстриязщАлександер Прасс
16ГерманиязщАнтон Стах
7ГерманияпзТом Бишоф
27ХорватияпзАндрей Крамарич
23ЧехиянпАдам Гложек
53ТурциянпЭренджан Ярдымджи
14НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
СШАПеллегрино Матараццо
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турХоффенхайм3 : 2Хольштайн
26.10.2021Кубок Германии2-й раундХоффенхайм5 : 1Хольштайн
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турХольштайн4 : 2
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур3 : 2Хольштайн
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турХольштайн5 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур4 : 1Хольштайн
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турХольштайн0 : 2
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур5 : 0Хоффенхайм
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХоффенхайм0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турХоффенхайм1 : 2
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 1Хоффенхайм
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турХоффенхайм0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1742
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1730
5
Лига Европы
Штутгарт1729
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1727
8 Фрайбург1727
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1725
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Унион1716
14 Санкт-Паули1714
15 Хайденхайм1714
16
Стыковая зона
Хоффенхайм1714
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум1711

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