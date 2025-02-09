Утрехт - Алмере Сити 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
09 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Алмере Сити, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|19
|нп
|Антони Дескотт
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|22
|зщ
|Тео Барбе
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|8
|пз
|Anas Tahiri
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|21
|нп
|Батист Гийом
Главные тренеры
|Рон Янс
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|21
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|21
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10