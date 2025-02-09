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Утрехт - Алмере Сити 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
09 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Утрехт
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Алмере Сити, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Алмере Сити
Алмере
1 Греция вр Вассилис Баркас
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
6 Дания пз Оскар Фрауло
14 Ирак пз Зидан Икбаль
21 США пз Пакстен Ааронсон
19 Бельгия нп Антони Дескотт
20 Франция нп Йоанн Катлин
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
22 Франция зщ Тео Барбе
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
8 Бельгия пз Anas Tahiri
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
21 Бельгия нп Батист Гийом
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Алмере Сити1 : 3Утрехт
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Алмере Сити1 : 1Утрехт
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт0 : 2Алмере Сити
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Утрехт
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3Утрехт
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 1Утрехт
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Утрехт0 : 0
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2Утрехт
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Алмере Сити1 : 4
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Алмере Сити0 : 2
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 0Алмере Сити
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Алмере Сити3 : 0
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 0Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2139
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2137
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2132
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2124
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2220
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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