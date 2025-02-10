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Арока - Риу Аве 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2025 22:15
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
10 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Арока
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Риу Аве, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Риу Аве
Вила-ду-Конде
58 Германия вр Нико Мантль
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
73 Португалия зщ Шику Ламба
4 Уругвай зщ Matias Rocha
26 Бразилия зщ Веверсон
5 Португалия пз Давид Симау
21 Япония пз Таити Фукуи
2 Гвинея пз Морлайе Силла
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
22 Испания нп Пабло Госальбес
39 Португалия нп Энрике Араужу
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Francisco Petrasso
3 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
34 Турция пз Демир Тыкназ
76 Португалия пз Martim Neto
19 Португалия пз Кику Бондозу
80 Германия нп Оле Польман
9 Бразилия нп Клэйтон
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Риу Аве1 : 0Арока
19.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 1Арока
10.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Арока2 : 2Риу Аве
28.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 0Арока
12.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Арока0 : 1Риу Аве
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Арока0 : 1Риу Аве
21.04.2017 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве3 : 0Арока
12.12.2016 Португалия - Примейра 13-й тур Арока0 : 2Риу Аве
16.04.2016 Португалия - Примейра 30-й тур Арока0 : 0Риу Аве
12.12.2015 Португалия - Примейра 13-й тур Риу Аве3 : 1Арока
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Арока
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Арока1 : 0
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 2Арока
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 3Арока
27.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Арока1 : 1
06.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Риу Аве2 : 1
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 2
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 2Риу Аве
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Риу Аве0 : 3
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 3Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2138
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш2130
8 Эшторил2130
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2024
11 Морейренсе2123
12 Арока2022
13 Жил Висенте2122
14 Насьонал2122
15 АВС2118
16
Стыковая зона
Эштрела2017
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2112

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