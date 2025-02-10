Арока - Риу Аве 10 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-02-2025 22:15
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
10 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Риу Аве, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|73
|зщ
|Шику Ламба
|4
|зщ
|Matias Rocha
|26
|зщ
|Веверсон
|5
|пз
|Давид Симау
|21
|пз
|Таити Фукуи
|2
|пз
|Морлайе Силла
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|22
|нп
|Пабло Госальбес
|39
|нп
|Энрике Араужу
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Francisco Petrasso
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|76
|пз
|Martim Neto
|19
|пз
|Кику Бондозу
|80
|нп
|Оле Польман
|9
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|28.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|21.04.2017
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|12.12.2016
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|16.04.2016
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|12.12.2015
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|27.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|20
|24
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Арока
|20
|22
|13
|Жил Висенте
|21
|22
|14
|Насьонал
|21
|22
|15
|АВС
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|21
|12