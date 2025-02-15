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Престон Норт Энд - Бёрнли 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 14:30
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
15 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Престон Норт Энд
Бёрнли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Бёрнли, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бёрнли0 : 0Престон Норт Энд
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Бёрнли3 : 0Престон Норт Энд
13.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Престон Норт Энд1 : 1Бёрнли
22.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд0 : 1Бёрнли
05.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бёрнли0 : 2Престон Норт Энд
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Престон Норт Энд0 : 0 4 : 2
31.01.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Престон Норт Энд2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Престон Норт Энд
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бёрнли2 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Бёрнли
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бёрнли1 : 0
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 0Бёрнли
27.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бёрнли0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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