Престон Норт Энд - Бёрнли 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 14:30
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
15 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Бёрнли, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|3 : 0
|13.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|22.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|05.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 2
|31.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|1 : 2
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|04.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|0 : 0
|27.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|32
|69
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|32
|67
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|32
|64
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|32
|62
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|32
|48
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|32
|47
|7
|Бристоль Сити
|32
|45
|8
|Шеффилд Уэнсдей
|32
|45
|9
|Мидлсбро
|31
|44
|10
|Ковентри Сити
|32
|44
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|33
|44
|12
|Норвич Сити
|32
|43
|13
|Уотфорд
|32
|42
|14
|Миллуолл
|31
|40
|15
|Престон Норт Энд
|31
|40
|16
|Оксфорд Юнайтед
|32
|38
|17
|Суонси Сити
|32
|37
|18
|Портсмут
|32
|33
|19
|Сток Сити
|31
|32
|20
|Кардифф Сити
|31
|31
|21
|Халл Сити
|31
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|33
|29
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|31
|28
| 24
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|27