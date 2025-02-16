Реймс - Анже 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 18:15
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
16 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Анже, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Анже
Анже
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|30
|пз
|Джон Финн
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|72
|пз
|Амаду Коне
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|67
|нп
|Мамаду Диахон
|30
|вр
|Яхья Фофана
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Александр Дюжо
История личных встреч
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 4
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|06.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 2 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|22
|32
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|22
|25
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15