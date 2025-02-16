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Реймс - Анже 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 18:15
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
16 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Реймс
Анже

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Анже, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Анже
Анже
94 Франция вр Йеванн Диуф
21 Франция зщ Седрик Кипре
2 Кения зщ Джозеф Окуму
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
23 Португалия пз Аурелиу Бута
30 Ирландия пз Джон Финн
6 Франция пз Валентен Атаньяна
72 Гвинея пз Амаду Коне
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
67 Франция нп Мамаду Диахон
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
27 Франция зщ Лилиан Раолисоа
25 Кот-д'Ивуар зщ Абдулай Бамба
21 Франция зщ Жордан Лефор
26 Франция пз Флоран Анен
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
93 Алжир пз Харис Белькебла
10 Алжир пз Химад Абделли
28 Алжир пз Фарид Эль-Мелали
18 Габон нп Джим Аллевина
19 Франция нп Эстебан Леполь
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Анже1 : 3Реймс
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс2 : 2Анже
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Анже2 : 4Реймс
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Анже0 : 1Реймс
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Реймс1 : 2Анже
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Реймс0 : 0Анже
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Анже1 : 0Реймс
01.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Анже1 : 4Реймс
09.11.2019 Франция - Лига 1 13-й тур Реймс0 : 0Анже
28.04.2019 Франция - Лига 1 34-й тур Анже1 : 1Реймс
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 0Реймс
06.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 0 : 0 2 : 3Реймс
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Реймс1 : 2
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 1Реймс
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Реймс1 : 1
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Анже0 : 2
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 1 : 3Анже
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Анже1 : 1
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 0Анже
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Анже2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Монако2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2232
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2225
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

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