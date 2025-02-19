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ПСЖ - Брест 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2025 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
19 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
ПСЖ
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брест, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Брест
Брест, Франция
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
14 Франция пз Дезире Дуэ
87 Португалия пз Жоау Невеш
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
29 Франция нп Брэдли Баркола
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
26 Франция пз Матиас Перейра Лаж
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Юго Маньетти
21 Франция пз Ромен Февр
19 Франция нп Людовик Ажорк
17 Сенегал нп Абдалла Сима
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Эрик Руа
История личных встреч
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брест0 : 3ПСЖ
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5ПСЖ
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ3 : 1Брест
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 1Брест
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур ПСЖ2 : 2Брест
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Брест2 : 3ПСЖ
11.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Брест1 : 2ПСЖ
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ1 : 0Брест
15.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ2 : 0Брест
20.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Брест2 : 4ПСЖ
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 1ПСЖ
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брест0 : 3ПСЖ
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ4 : 1
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 0 : 2ПСЖ
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5ПСЖ
14.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Брест2 : 2
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брест0 : 3ПСЖ
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Брест
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 1 : 2Брест
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Брест». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 3:0.

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