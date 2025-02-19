ПСЖ - Брест 19 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-02-2025 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
19 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брест, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Брест
Брест, Франция
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|87
|пз
|Жоау Невеш
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|21
|пз
|Ромен Февр
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Эрик Руа
История личных встреч
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 4
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Брест». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 3:0.