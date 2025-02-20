Бетис - Гент 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Гент, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Гент
Гент, Бельгия
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|7
|пз
|Антони
|10
|пз
|Эз Абде
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|9
|нп
|Чими Авила
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|33
|вр
|Дави Руф
|13
|зщ
|Стефан Митрович
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
|3
|зщ
|Арчи Браун
|18
|пз
|Матисс Самуаз
|15
|пз
|Ацуки Ито
|5
|пз
|Леонарду Лопеш
|24
|пз
|Свен Кумс
|14
|нп
|Данте Ванзер
|9
|нп
|Андри Гудьонсен
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Даниэль Миличевич (и.о.)
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 26-й тур
|3 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|3 : 3
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 23-й тур
|0 : 0