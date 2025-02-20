07:00 ()
Свернуть список

Бетис - Гент 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша);
Бетис
Гент

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Гент, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Гент
Гент, Бельгия
25 Испания вр Франсиско Вьейтес
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
5 Испания зщ Марк Бартра
6 Бразилия зщ Натан
15 Франция зщ Ромен Перро
7 Бразилия пз Антони
10 Марокко пз Эз Абде
16 Испания пз Серхи Альтмира
4 США пз Джонни Кардозо
9 Аргентина нп Чими Авила
11 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
33 Бельгия вр Дави Руф
13 Сербия зщ Стефан Митрович
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
23 Германия зщ Джордан Торунарига
3 Англия зщ Арчи Браун
18 Бельгия пз Матисс Самуаз
15 Япония пз Ацуки Ито
5 Португалия пз Леонарду Лопеш
24 Бельгия пз Свен Кумс
14 Бельгия нп Данте Ванзер
9 Исландия нп Андри Гудьонсен
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Босния и Герцеговина Даниэль Миличевич (и.о.)
История личных встреч
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Гент0 : 3Бетис
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Бетис3 : 0
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Гент0 : 3Бетис
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 3 : 2Бетис
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Бетис2 : 2
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 0 : 1Бетис
16.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 26-й тур Гент3 : 2
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Гент0 : 3Бетис
07.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 25-й тур 3 : 3Гент
02.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 24-й тур Гент1 : 0
26.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 23-й тур 0 : 0Гент

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close