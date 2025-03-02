Мальорка - Алавес 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
02 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Алавес, которое состоится 02 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Алавес
Витория
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|3
|зщ
|Тони Лато
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|12
|пз
|Саму Кошта
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Антонио Сивера
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|8
|пз
|Антонио Бланко
|24
|пз
|Жоан Жордан
|18
|пз
|Хон Альдалур
|21
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|30.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|0 : 0
|28.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 0
|14.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|2 : 0
|24.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|54
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Райо Вальекано
|26
|36
|8
|Мальорка
|25
|35
|9
|Реал Сосьедад
|25
|34
|10
|Севилья
|26
|33
|11
|Сельта
|26
|33
|12
|Жирона
|26
|32
|13
|Осасуна
|25
|32
|14
|Хетафе
|25
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|25
|24
|17
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|26
|16