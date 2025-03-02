03:11 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 марта
Свернуть список

Мальорка - Алавес 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
02 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Мальорка
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Алавес, которое состоится 02 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Алавес
Витория
1СловакияврДоминик Грейф
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
3ИспаниязщТони Лато
5ИспанияпзОмар Маскарель
10ИспанияпзСерхи Дардер
14ИспанияпзДани Родригес
12ПортугалияпзСаму Кошта
11ЯпониянпТакума Асано
7КосовонпВедат Мурики
1ИспанияврАнтонио Сивера
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
22МализщМусса Диарра
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
8ИспанияпзАнтонио Бланко
24ИспанияпзЖоан Жордан
18ИспанияпзХон Альдалур
21ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
17Испаниянп Кике
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
01.11.2024Испания — Примера12-й турАлавес1 : 0Мальорка
24.02.2024Испания - Примера26-й турАлавес1 : 1Мальорка
03.12.2023Испания - Примера15-й турМальорка0 : 0Алавес
19.04.2022Испания - Примера33-й турМальорка2 : 1Алавес
21.08.2021Испания - Примера2-й турАлавес0 : 1Мальорка
15.02.2020Испания - Примера24-й турМальорка1 : 0Алавес
29.09.2019Испания - Примера7-й турАлавес2 : 0Мальорка
30.04.2016Испания - СегундаСегунда. 36-й турМальорка0 : 0Алавес
28.11.2015Испания - СегундаСегунда. 15-й турАлавес1 : 0Мальорка
14.03.2015Испания - СегундаСегунда. 29-й турАлавес2 : 0Мальорка
24.02.2025Испания — Примера25-й тур1 : 1Мальорка
16.02.2025Испания — Примера24-й турМальорка3 : 1
10.02.2025Испания — Примера23-й турМальорка1 : 1
01.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 0Мальорка
25.01.2025Испания — Примера21-й турМальорка0 : 1
22.02.2025Испания — Примера25-й турАлавес0 : 1
15.02.2025Испания — Примера24-й тур3 : 3Алавес
09.02.2025Испания — Примера23-й турАлавес0 : 1
02.02.2025Испания — Примера22-й тур1 : 0Алавес
27.01.2025Испания — Примера21-й турАлавес1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2554
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
3
Лига чемпионов
Атлетико М2553
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2548
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Райо Вальекано2636
8 Мальорка2535
9 Реал Сосьедад2534
10 Севилья2633
11 Сельта2633
12 Жирона2632
13 Осасуна2532
14 Хетафе2530
15 Эспаньол2527
16 Леганес2524
17 Лас-Пальмас2624
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close