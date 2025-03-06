11:20 ()
Свернуть список

Борац - Рапид 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Градски (Баня-Лука, Босния и Герцеговина), вместимость: 12000
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Борац Б-Л
Рапид В

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борац Б-Л - Рапид В, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Градски (Баня-Лука, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Рапид В
Вена, Австрия
13 Сербия вр Филип Манойлович
20 Босния и Герцеговина зщ Зоран Квржич
2 Нидерланды зщ Барт Мейерс
24 Кюрасао зщ Юрих Каролина
18 Босния и Герцеговина зщ Александар Субич
5 Северная Македония пз Бобан Николов
98 Словения пз Санди Огринец
27 Босния и Герцеговина пз Энвер Кулашин
77 Австрия пз Стефан Савич
10 Босния и Герцеговина нп Давид Вукович
99 Сербия нп Джордже Деспотович
45 Австрия вр Никлас Хедль
77 Венгрия зщ Бендегуз Болла
55 Сербия зщ Ненад Цветкович
6 Франция зщ Серж-Филипп Ро-Яо
23 Австрия зщ Йонас Ауэр
17 Мали пз Мамаду Сангаре
8 Австрия пз Лукас Гргич
22 Швеция пз Исак Янссон
21 Австрия пз Луис Шауб
18 Австрия пз Маттиас Зайдль
7 Хорватия нп Дион Белё
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Младен Жижович
Германия Роберт Клаус
История личных встреч
01.03.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Борац Б-Л
23.02.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 19-й тур Борац Б-Л2 : 0
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 0Борац Б-Л
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Борац Б-Л1 : 0
25.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Борац Б-Л
01.03.2025 Австрия — Бундеслига 20-й тур Рапид В5 : 0
23.02.2025 Австрия — Бундеслига 19-й тур 2 : 1Рапид В
16.02.2025 Австрия — Бундеслига 18-й тур 2 : 1Рапид В
08.02.2025 Австрия — Бундеслига 17-й тур Рапид В1 : 3
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Рапид В3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
06.0313.03
Бетис
Витория Гимарайнш
06.0313.03
Мольде
Легия
06.0313.03
Копенгаген
Челси
06.0313.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
06.0313.03
Целе
Лугано
06.0313.03
Пафос
Юргорден
06.0313.03
Борац Б-Л
Рапид В
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close