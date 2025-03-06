Борац - Рапид 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Градски (Баня-Лука, Босния и Герцеговина), вместимость: 12000
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борац Б-Л - Рапид В, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Градски (Баня-Лука, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Рапид В
Вена, Австрия
|13
|вр
|Филип Манойлович
|20
|зщ
|Зоран Квржич
|2
|зщ
|Барт Мейерс
|24
|зщ
|Юрих Каролина
|18
|зщ
|Александар Субич
|5
|пз
|Бобан Николов
|98
|пз
|Санди Огринец
|27
|пз
|Энвер Кулашин
|77
|пз
|Стефан Савич
|10
|нп
|Давид Вукович
|99
|нп
|Джордже Деспотович
|45
|вр
|Никлас Хедль
|77
|зщ
|Бендегуз Болла
|55
|зщ
|Ненад Цветкович
|6
|зщ
|Серж-Филипп Ро-Яо
|23
|зщ
|Йонас Ауэр
|17
|пз
|Мамаду Сангаре
|8
|пз
|Лукас Гргич
|22
|пз
|Исак Янссон
|21
|пз
|Луис Шауб
|18
|пз
|Маттиас Зайдль
|7
|нп
|Дион Белё
Главные тренеры
|Младен Жижович
|Роберт Клаус
История личных встреч
|01.03.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|25.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|01.03.2025
|Австрия — Бундеслига
|20-й тур
|5 : 0
|23.02.2025
|Австрия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Австрия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Австрия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 3
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|06.03
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|06.03
|13.03
| Мольде
Легия
|06.03
|13.03
| Копенгаген
Челси
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|06.03
|13.03
| Целе
Лугано
|06.03
|13.03
| Пафос
Юргорден
|06.03
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05