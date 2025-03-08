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Кайрат - Ордабасы 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 15:00
08 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур
Кайрат
Ордабасы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Ордабасы, которое состоится 08 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
02.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Кайрат2 : 1Ордабасы
31.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Ордабасы1 : 2Кайрат
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Ордабасы1 : 0Кайрат
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайрат2 : 2Ордабасы
15.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Кайрат1 : 2Ордабасы
26.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы2 : 1Кайрат
12.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Ордабасы2 : 1Кайрат
29.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Кайрат3 : 0Ордабасы
03.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайрат3 : 1Ордабасы
30.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Ордабасы1 : 3Кайрат
02.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Кайрат
14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Кайрат
11.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Кайрат
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Кайрат
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Кайрат
01.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Ордабасы0 : 0
23.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ордабасы0 : 3
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Ордабасы2 : 1
02.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Кайрат2 : 1Ордабасы
26.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Ордабасы1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол13
2
Квалификация Лиги конференций
Туран13
3
Квалификация Лиги конференций
Атырау13
4 Жетысу11
5 Кайрат11
6 Кызыл-Жар11
7 Астана11
8 Кайсар11
9 Ордабасы11
10 Актобе11
11 Женис11
12
Зона вылета
Елимай10
13
Зона вылета
Окжетпес10
14
Зона вылета
Улытау10

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