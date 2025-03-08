Кайрат - Ордабасы 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 15:00
08 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Ордабасы, которое состоится 08 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|02.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|15.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|26.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|29.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|03.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|30.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 3
|02.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|11.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|23.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Туран
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Атырау
|1
|3
|4
|Жетысу
|1
|1
|5
|Кайрат
|1
|1
|6
|Кызыл-Жар
|1
|1
|7
|Астана
|1
|1
|8
|Кайсар
|1
|1
|9
|Ордабасы
|1
|1
|10
|Актобе
|1
|1
|11
|Женис
|1
|1
| 12
Зона вылета
|Елимай
|1
|0
| 13
Зона вылета
|Окжетпес
|1
|0
| 14
Зона вылета
|Улытау
|1
|0