Косово - Исландия 20 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 20-03-2025 21:45
20 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Исландия, которое состоится 20 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Косово
Исландия
Главные тренеры
|Франко Фода
|Оге Харейде
История личных встреч
|09.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 10-й тур
|2 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 5-й тур
|1 : 2
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 2. 6-й тур
|1 : 0
|15.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 2. 4-й тур
|3 : 0
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 2. 3-й тур
|1 : 2
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 2. 2-й тур
|0 : 4
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 2. 1-й тур
|0 : 3
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 6-й тур
|4 : 1
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 5-й тур
|0 : 2
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 4-й тур
|2 : 4
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 3-й тур
|2 : 2
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Нидерланды
Испания
|20.03
|23.03
| Дания
Португалия
|20.03
|23.03
|Команда
|1
|2
| Италия
Германия
|20.03
|23.03
| Хорватия
Франция
|20.03
|23.03
Лига А. 1/2 финала
| QF4
QF3
|04.06
| QF1
QF2
|05.06
Лига А. За 3-е место
| LSF1
LSF 2
|08.06
Лига А. Финал
| WSF 1
WSF 2
|08.06
Стыковые матчи А/В
|Команда
|1
|2
| Турция
Венгрия
|20.03
|23.03
| Украина
Бельгия
|20.03
|23.03
|Команда
|1
|2
| Австрия
Сербия
|20.03
|23.03
| Греция
Шотландия
|20.03
|23.03
Стыковые матчи В/С
|Команда
|1
|2
| Армения
Грузия
|20.03
|23.03
| Косово
Исландия
|20.03
|23.03
|Команда
|1
|2
| Болгария
Ирландия
|20.03
|23.03
| Словакия
Словения
|20.03
|23.03
Стыковые матчи C/D
|Команда
|1
|2
| Гибралтар
Латвия
|26.03
|31.03
|Команда
|1
|2
| Мальта
Люксембург
|26.03
|31.03