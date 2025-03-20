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Южная Корея - Оман 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 13:00
20 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 7-й тур
Южная Корея
Оман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Южная Корея - Оман, которое состоится 20 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Южная Корея
Оман
Главные тренеры
Южная Корея Хон Мён Бо
Чехия Ярослав Шильгавы
История личных встреч
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур Оман1 : 3Южная Корея
10.01.2015 Кубок Азии Группа A. 1-й тур Южная Корея1 : 0Оман
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 6-й тур 1 : 1Южная Корея
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 5-й тур 1 : 3Южная Корея
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 4-й тур Южная Корея3 : 2
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 3-й тур 0 : 2Южная Корея
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур Оман1 : 3Южная Корея
13.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Оман0 : 0
04.01.2025 Кубок Персидского залива Финал Оман1 : 2
31.12.2024 Кубок Персидского залива 1/2 финала Оман2 : 1
27.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 3-й тур 1 : 1Оман
24.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 2-й тур Оман2 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран616
2 Узбекистан613
3
Плей-офф
ОАЭ610
4
Плей-офф
Катар67
5 Киргизия63
6 КНДР62
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея614
2 Ирак611
3
Плей-офф
Иордания69
4
Плей-офф
Оман66
5 Кувейт64
6 Палестина63
Группа 3
КомандаИО
1 Япония616
2 Австралия67
3
Плей-офф
Индонезия66
4
Плей-офф
Саудовская Аравия66
5 Бахрейн66
6 Китай66

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