22:48 ()
Свернуть список

Сербия - Австрия 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 19:00
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
23 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Сербия
Австрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Австрия, которое состоится 23 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Австрия
Главные тренеры
СербияДраган Стойкович
ГерманияРальф Рангник
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчАвстрия1 : 1Сербия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиАвстрия2 : 1Сербия
06.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 9-й турАвстрия3 : 2Сербия
09.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 3-й турСербия3 : 2Австрия
06.06.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 7. 7-й турСербия1 : 0Австрия
15.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 7. 4-й турАвстрия1 : 3Сербия
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчАвстрия1 : 1Сербия
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 6-й турСербия0 : 0
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 5-й тур1 : 1Сербия
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 4-й тур3 : 0Сербия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турСербия2 : 0
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчАвстрия1 : 1Сербия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 6-й турАвстрия1 : 1
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 5-й тур0 : 2Австрия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й турАвстрия5 : 1
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турАвстрия4 : 0
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close