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Урал - Арсенал Т 24 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 24-03-2025 16:00
24 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Урал
Арсенал Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Арсенал Т, которое состоится 24 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Томаров
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал Т1 : 0Урал
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Арсенал Т1 : 2Урал
27.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Урал2 : 0Арсенал Т
04.04.2021 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Урал2 : 0Арсенал Т
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Арсенал Т1 : 0Урал
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Урал1 : 3Арсенал Т
30.10.2019 Кубок России 1/8 финала Урал2 : 2 5 : 4Арсенал Т
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Арсенал Т1 : 1Урал
15.05.2019 Кубок России 1/2 финала. 2-й матч Арсенал Т2 : 2Урал
13.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Арсенал Т0 : 0Урал
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Урал2 : 1
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 0 : 0Урал
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Урал1 : 0
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 0Урал
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Урал1 : 0
17.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Арсенал Т0 : 0
07.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Арсенал Т
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 1Арсенал Т
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Арсенал Т
03.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2553
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2544
4
Стыковая зона
Черноморец2543
5 Урал2441
6 СКА-Хабаровск2538
7 Енисей2537
8 Ротор2533
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2530
11 Нефтехимик2529
12 Родина2529
13 КАМАЗ2528
14 Шинник2528
15 Уфа2522
16
Зона вылета
Алания2522
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2519

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