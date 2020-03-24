Урал - Арсенал Т 24 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 24-03-2025 16:00
24 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Арсенал Т, которое состоится 24 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Сергей Александрович Томаров
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 2
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|04.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 2 5 : 4
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|15.05.2019
|Кубок России
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 0
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 0
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|17.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|03.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|25
|53
| 2
Повышение
|Торпедо М
|25
|48
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|25
|44
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|25
|43
|5
|Урал
|24
|41
|6
|СКА-Хабаровск
|25
|38
|7
|Енисей
|25
|37
|8
|Ротор
|25
|33
|9
|Арсенал Т
|24
|32
|10
|Чайка
|25
|30
|11
|Нефтехимик
|25
|29
|12
|Родина
|25
|29
|13
|КАМАЗ
|25
|28
|14
|Шинник
|25
|28
|15
|Уфа
|25
|22
| 16
Зона вылета
|Алания
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|25
|19