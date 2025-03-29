Хольштайн - Вердер 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Вердер, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|8
|зщ
|Финн Порат
|37
|пз
|Армин Гигович
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|11
|нп
|Александер Бернхардссон
|18
|нп
|Суто Матино
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Марвин Дукш
|9
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Оле Вернер
История личных встреч
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|29.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 3
|27.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|26
|42
|7
|Боруссия М
|26
|40
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Боруссия Д
|26
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|26
|20
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|19
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|26
|17