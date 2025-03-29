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Хольштайн - Вердер 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Хольштайн
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Вердер, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Вердер
Бремен
1ГерманияврТимон Вайнер
17ГерманиязщТимо Беккер
26СловениязщДавид Зец
3ГерманиязщМарко Коменда
8ГерманиязщФинн Порат
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
22ГерманияпзНиколай Ремберг
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
11ШвециянпАлександер Бернхардссон
18ЯпониянпСуто Матино
7ГерманиянпСтивен Скрыбски
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
7ГерманиянпМарвин Дукш
9ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турВердер2 : 1Хольштайн
29.04.2022Германия - Вторая Бундеслига32-й турВердер2 : 3Хольштайн
27.11.2021Германия - Вторая Бундеслига15-й турХольштайн2 : 1Вердер
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур3 : 1Хольштайн
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турХольштайн2 : 2
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 1Хольштайн
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турХольштайн0 : 2
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур3 : 1Хольштайн
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турВердер2 : 4
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур0 : 2Вердер
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турВердер1 : 2
25.02.2025Кубок Германии1/4 финала2 : 1Вердер
21.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур5 : 0Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2656
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2642
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2642
7 Боруссия М2640
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2637
11 Боруссия Д2635
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2620
17
Зона вылета
Хайденхайм2619
18
Зона вылета
Хольштайн2617

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