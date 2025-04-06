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Валвейк - Хераклес 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 12:15
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
06 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Валвейк
Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Хераклес, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Хераклес
Алмело
1НидерландыврЙерун Хаувен
17КюрасаозщРошон ван Эйма
4НидерландызщЛиам ван Гелдерен
32НидерландызщРедуан Эль-Яакуби
2НидерландызщЮлиан Леливелд
28НидерландызщАрон Мэйерс
6НидерландыпзЯссин Укили
24НидерландыпзГодфрид Румерату
23НидерландыпзРихард ван дер Венне
9ПольшанпОскар Завада
29НидерландынпМихил Крамер
1НидерландыврFabian de Keijzer
4НидерландызщДамон Мирани
24СловакиязщИван Месик
2НидерландызщМимейрхел Бенита
32НидерландызщСем Схеперман
23ФинляндиязщЮхо Талвитие
3ГерманияпзJannes Wieckhoff
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
17НидерландыпзТомас Брунс
29ИзраильнпСуф Подгоряну
9НидерландынпДжизз Хорнкамп
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
НидерландыЭрвин ван де Лои
История личных встреч
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турХераклес2 : 2Валвейк
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турХераклес0 : 5Валвейк
12.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турВалвейк1 : 2Хераклес
11.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турВалвейк2 : 0Хераклес
26.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турХераклес1 : 0Валвейк
21.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВалвейк3 : 0Хераклес
17.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турХераклес0 : 1Валвейк
08.03.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турХераклес4 : 2Валвейк
02.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турВалвейк2 : 0Хераклес
30.10.2019Кубок Нидерландов1-й раундХераклес4 : 3Валвейк
01.04.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 2Валвейк
29.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й тур2 : 0Валвейк
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турВалвейк0 : 3
28.02.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турВалвейк1 : 2
16.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й тур2 : 0Валвейк
30.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й турХераклес2 : 1
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й тур1 : 1Хераклес
08.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур1 : 0Хераклес
02.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турХераклес4 : 2
27.02.2025Кубок Нидерландов1/2 финалаХераклес2 : 2 3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Гронинген2732
10 Фортуна2732
11 Хераклес2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

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