Валвейк - Хераклес 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 12:15
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
06 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Хераклес, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|32
|зщ
|Редуан Эль-Яакуби
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|6
|пз
|Яссин Укили
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|23
|пз
|Рихард ван дер Венне
|9
|нп
|Оскар Завада
|29
|нп
|Михил Крамер
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|17
|пз
|Томас Брунс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 5
|12.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|17.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 1
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 2
|02.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|30.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3
|01.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 3
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Гронинген
|27
|32
|10
|Фортуна
|27
|32
|11
|Хераклес
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18