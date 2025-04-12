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ПСВ Эйндховен - Алмере Сити 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 20:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
12 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Алмере Сити, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Алмере Сити
Алмере
16 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
7 США пз Малик Тилльман
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
5 Хорватия пз Иван Перишич
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
27 Люксембург зщ Марвин Мартинш
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
19 Нидерланды пз Том Хайе
8 Бельгия пз Anas Tahiri
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Алмере Сити1 : 7ПСВ Эйндховен
27.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Алмере Сити
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Алмере Сити0 : 4ПСВ Эйндховен
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур ПСВ Эйндховен0 : 2
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 0 : 3ПСВ Эйндховен
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 2ПСВ Эйндховен
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Алмере Сити2 : 2
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 0 : 2Алмере Сити
14.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Алмере Сити1 : 1
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 0Алмере Сити
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Алмере Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Фортуна2833
10 Хераклес2832
11 Гронинген2832
12 Спарта2831
13 НЕК Неймеген2830
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2819
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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