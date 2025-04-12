ПСВ Эйндховен - Алмере Сити 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 20:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
12 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Алмере Сити, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Алмере Сити
Алмере
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|7
|пз
|Малик Тилльман
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|5
|пз
|Иван Перишич
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
|1
|вр
|Нордин Баккер
|27
|зщ
|Марвин Мартинш
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
Главные тренеры
|Петер Бош
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|27.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|1 : 3
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 3
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|14.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Фортуна
|28
|33
|10
|Хераклес
|28
|32
|11
|Гронинген
|28
|32
|12
|Спарта
|28
|31
|13
|НЕК Неймеген
|28
|30
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19