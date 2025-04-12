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Торпедо-БелАЗ - Арсенал 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 15:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
12 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Торпедо-БелАЗ
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Арсенал, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
04.08.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Арсенал
17.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Арсенал0 : 1Торпедо-БелАЗ
26.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Арсенал1 : 2Торпедо-БелАЗ
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Арсенал
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Арсенал0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ3 : 0Арсенал
04.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
08.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 0
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Арсенал1 : 1
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 2Арсенал
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Арсенал1 : 1
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Арсенал1 : 0
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 0 : 0Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь37
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн37
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь46
4 БАТЭ36
5 Витебск44
6 Минск34
7 Нафтан34
8 Слуцк34
9 Динамо Мн24
10 Гомель34
11 Неман23
12 Арсенал33
13 Торпедо-БелАЗ33
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь31
16
Зона вылета
Молодечно30

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