Торпедо-БелАЗ - Арсенал 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 15:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
12 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Арсенал, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
|04.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|26.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|4
|6
|4
|БАТЭ
|3
|6
|5
|Витебск
|4
|4
|6
|Минск
|3
|4
|7
|Нафтан
|3
|4
|8
|Слуцк
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|2
|4
|10
|Гомель
|3
|4
|11
|Неман
|2
|3
|12
|Арсенал
|3
|3
|13
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0