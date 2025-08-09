Арарат - Ван 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 15:00
09 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Ван, которое состоится 09 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат
Ереван
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
|08.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|05.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|23.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|26.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|28.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|15.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|10.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|24.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 2
|08.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|23.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|12.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|08.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Пюник
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Арарат
|1
|1
|4
|Урарту
|1
|1
|5
|БКМА
|1
|1
|6
|Гандзасар
|1
|1
|7
|Арарат-Армения
|1
|1
|8
|Ван
|1
|1
|9
|Алашкерт
|1
|0
| 10
Зона вылета
|Ширак
|1
|0