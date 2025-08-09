11:59 ()
Арарат - Ван 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 15:00
09 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Арарат
Ван

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Ван, которое состоится 09 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат
Ереван
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
08.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур Арарат2 : 1Ван
05.11.2024 Армения — Премьер-лига 15-й тур Ван4 : 0Арарат
23.09.2024 Армения — Премьер-лига 8-й тур Арарат0 : 3Ван
26.04.2024 Армения - Премьер-лига 31-й тур Арарат1 : 1Ван
28.02.2024 Армения - Премьер-лига 22-й тур Ван0 : 2Арарат
24.10.2023 Армения - Премьер-лига 13-й тур Арарат2 : 1Ван
19.08.2023 Армения - Премьер-лига 4-й тур Ван1 : 2Арарат
15.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ван3 : 1Арарат
10.03.2023 Армения - Премьер-лига 23-й тур Арарат1 : 3Ван
29.10.2022 Армения - Премьер-лига 14-й тур Ван0 : 2Арарат
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Арарат
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 6 : 0Арарат
24.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Арарат2 : 4
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур 5 : 2Арарат
08.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур Арарат2 : 1Ван
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ван0 : 0
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Ван
23.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Ван3 : 2
12.05.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Ван
08.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур Арарат2 : 1Ван
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ноа13
2
Лига конференций
Пюник13
3
Лига конференций
Арарат11
4 Урарту11
5 БКМА11
6 Гандзасар11
7 Арарат-Армения11
8 Ван11
9 Алашкерт10
10
Зона вылета
Ширак10

