Эльверсберг - Кайзерслаутерн 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 18:30
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
22 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Эльверсберг
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Кайзерслаутерн, которое состоится 22 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Эльверсберг
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 0Кайзерслаутерн
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Эльверсберг2 : 1Кайзерслаутерн
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн3 : 2Эльверсберг
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Эльверсберг
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 0Эльверсберг
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Эльверсберг1 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Эльверсберг
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Эльверсберг3 : 0
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Кайзерслаутерн
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Кайзерслаутерн1 : 0
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 0Кайзерслаутерн
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 0Кайзерслаутерн
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия26
2
Повышение
Дармштадт 9826
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-9626
4 Айнтрахт Б26
5 Падерборн 0724
6 Карлсруэ24
7 Гройтер Фюрт23
8 Магдебург23
9 Шальке-0423
10 Кайзерслаутерн23
11 Бохум23
12 Эльверсберг23
13 Пройссен Мюнстер21
14 Герта21
15 Динамо Др20
16
Стыковая зона
Нюрнберг20
17
Зона вылета
Хольштайн20
18
Зона вылета
Фортуна20

