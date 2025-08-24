23:41 ()
Аталанта - Пиза 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 20:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
24 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Аталанта
Пиза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Пиза, которое состоится 24 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Пиза
Пиза
29 Италия вр Марко Карнезекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
4 Швеция зщ Исак Хин
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
16 Италия пз Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
7 Гана нп Камал Сулемана
9 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
33 Италия зщ Артуро Калабрези
4 Италия зщ Антонио Караччоло
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
15 Германия пз Идрисса Туре
6 Румыния пз Мариус Марин
20 Швейцария пз Михел Эбишер
10 Франция пз Маттео Трамони
32 Италия пз Стефано Морео
45 Дания нп Александер Линн
Хорватия Иван Юрич
Италия Альберто Джилардино
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аталанта1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Аталанта
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Аталанта
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Аталанта2 : 3
17.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 2 : 3Аталанта
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала 0 : 0 1 : 2Пиза
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Пиза
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Пиза2 : 1
09.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 38-й тур Пиза3 : 3
04.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 37-й тур 1 : 0Пиза
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пиза00
2
Лига чемпионов
Кремонезе00
3
Лига чемпионов
Сассуоло00
4
Лига чемпионов
Аталанта00
5
Лига Европы
Кальяри00
6
Лига конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

