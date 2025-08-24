Аталанта - Пиза 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 20:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
24 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Пиза, которое состоится 24 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Пиза
Пиза
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|4
|зщ
|Исак Хин
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|16
|пз
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|7
|нп
|Камал Сулемана
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|15
|пз
|Идрисса Туре
|6
|пз
|Мариус Марин
|20
|пз
|Михел Эбишер
|10
|пз
|Маттео Трамони
|32
|пз
|Стефано Морео
|45
|нп
|Александер Линн
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|17.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 3
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 1 : 2
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|3 : 3
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пиза
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Кремонезе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Сассуоло
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0