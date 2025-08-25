01:09 ()
Эштрела - Алверка 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 21:15
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
25 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Эштрела
Алверка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Алверка, которое состоится 25 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
История личных встреч
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 1
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 4 : 0Эштрела
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Эштрела0 : 1
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 0Эштрела
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Алверка0 : 3
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 1Алверка
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Алверка2 : 2 2 : 4
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала Алверка3 : 0
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Алверка1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе39
4
Лига конференций
Фамаликан37
5 Брага26
6 Бенфика26
7 Жил Висенте34
8 Арока34
9 Витория Гимарайнш33
10 Каза Пия33
11 Риу Аве22
12 Эштрела21
13 Эшторил21
14 Насьонал31
15 АВС20
16
Стыковая зона
Алверка20
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

