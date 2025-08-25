Эштрела - Алверка 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 21:15
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
25 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Алверка, которое состоится 25 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
История личных встреч
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|3 : 0
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|3
|9
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|3
|7
|5
|Брага
|2
|6
|6
|Бенфика
|2
|6
|7
|Жил Висенте
|3
|4
|8
|Арока
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Каза Пия
|3
|3
|11
|Риу Аве
|2
|2
|12
|Эштрела
|2
|1
|13
|Эшторил
|2
|1
|14
|Насьонал
|3
|1
|15
|АВС
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0