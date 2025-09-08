21:20 ()
Греция - Дания 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 20:45
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
08 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Греция
Дания

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Дания, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Дания
12ГрецияврКонстантинос Цолакис
2ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
16ГрецияпзХристос Зафейрис
6ГрецияпзДимитриос Курбелис
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
11ГрецияпзАнастасиос Бакасетас
9ГрецияпзХристос Дзолис
14ГрециянпВангелис Павлидис
1ДанияврКаспер Шмейхель
13ДаниязщРасмус Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
6ДаниязщАндреас Кристенсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
19ДанияпзАндерс Дрейер
21ДанияпзМортен Юльманн
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ДанияпзМиккель Дамсгор
12ДаниянпКаспер Дольберг
20ДаниянпМика Биерет
Главные тренеры
СербияИван Йованович
ДанияБрайан Ример
История личных встреч
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 1-й турГреция5 : 1
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиГреция4 : 0
07.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиГреция4 : 1
23.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 2-й матч0 : 3Греция
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчГреция0 : 1
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 1-й турДания0 : 0
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиДания5 : 0
07.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиДания2 : 1
23.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 2-й матч5 : 2 ДВДания
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчДания1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция13
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Уэльс510
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

