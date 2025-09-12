Арминия - Магдебург 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 18:30
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
12 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Магдебург, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Мишель Книат
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|13.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|17.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|17.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|31.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 5
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|4
|12
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|4
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|Шальке-04
|4
|9
|4
|Карлсруэ
|4
|8
|5
|Арминия
|4
|7
|6
|Дармштадт 98
|4
|7
|7
|Пройссен Мюнстер
|4
|7
|8
|Айнтрахт Б
|4
|7
|9
|Кайзерслаутерн
|4
|6
|10
|Гройтер Фюрт
|4
|6
|11
|Падерборн 07
|4
|5
|12
|Фортуна
|4
|4
|13
|Динамо Др
|4
|3
|14
|Хольштайн
|4
|3
|15
|Магдебург
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|4
|1