Арминия - Магдебург 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 18:30
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
12 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Арминия
Магдебург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Магдебург, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Мишель Книат
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург4 : 0Арминия
13.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Арминия3 : 1Магдебург
17.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Арминия1 : 3Магдебург
17.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург0 : 0Арминия
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 1Арминия
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Арминия1 : 2
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд Арминия1 : 0
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 2Арминия
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Арминия5 : 1
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Магдебург4 : 5
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 3 : 1Магдебург
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Магдебург
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 2Магдебург
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Магдебург0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-96412
2
Повышение
Эльверсберг49
3
Плей-офф за повышение
Шальке-0449
4 Карлсруэ48
5 Арминия47
6 Дармштадт 9847
7 Пройссен Мюнстер47
8 Айнтрахт Б47
9 Кайзерслаутерн46
10 Гройтер Фюрт46
11 Падерборн 0745
12 Фортуна44
13 Динамо Др43
14 Хольштайн43
15 Магдебург43
16
Стыковая зона
Бохум43
17
Зона вылета
Герта42
18
Зона вылета
Нюрнберг41

