Падерборн 07 - Бохум 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 18:30
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
12 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Падерборн 07
Бохум

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Бохум, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
10.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Падерборн 073 : 0Бохум
11.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Бохум3 : 0Падерборн 07
09.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Бохум1 : 2Падерборн 07
31.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 072 : 2Бохум
24.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Падерборн 072 : 0Бохум
11.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Бохум4 : 0Падерборн 07
26.07.2015 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Падерборн 070 : 1Бохум
29.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 0Падерборн 07
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Падерборн 071 : 2
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Падерборн 07
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 1Падерборн 07
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Падерборн 072 : 1
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Бохум1 : 2
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 1Бохум
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3 ДВБохум
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Бохум2 : 0
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 4 : 1Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-96412
2
Повышение
Эльверсберг49
3
Плей-офф за повышение
Шальке-0449
4 Карлсруэ48
5 Арминия47
6 Дармштадт 9847
7 Пройссен Мюнстер47
8 Айнтрахт Б47
9 Кайзерслаутерн46
10 Гройтер Фюрт46
11 Падерборн 0745
12 Фортуна44
13 Динамо Др43
14 Хольштайн43
15 Магдебург43
16
Стыковая зона
Бохум43
17
Зона вылета
Герта42
18
Зона вылета
Нюрнберг41

