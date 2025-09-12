Падерборн 07 - Бохум 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 18:30
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
12 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Бохум, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|10.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 0
|11.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|09.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|31.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|24.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|11.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|26.07.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|4
|12
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|4
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|Шальке-04
|4
|9
|4
|Карлсруэ
|4
|8
|5
|Арминия
|4
|7
|6
|Дармштадт 98
|4
|7
|7
|Пройссен Мюнстер
|4
|7
|8
|Айнтрахт Б
|4
|7
|9
|Кайзерслаутерн
|4
|6
|10
|Гройтер Фюрт
|4
|6
|11
|Падерборн 07
|4
|5
|12
|Фортуна
|4
|4
|13
|Динамо Др
|4
|3
|14
|Хольштайн
|4
|3
|15
|Магдебург
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|4
|1