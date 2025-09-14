22:33 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Ростов - ЦСКА 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 18:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
14 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ростов
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Ростов0 : 1ЦСКА
01.06.2025 Fonbet Кубок России Суперфинал Ростов0 : 0 3 : 4ЦСКА
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур ЦСКА5 : 1Ростов
31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B ЦСКА1 : 0Ростов
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА1 : 2Ростов
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1ЦСКА
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА2 : 0Ростов
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Ростов
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 0 : 1Ростов
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 1
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Ростов4 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ростов1 : 3
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 3Ростов
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 0 : 3ЦСКА
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур ЦСКА1 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 0 : 2ЦСКА
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар716
2 ЦСКА715
3 Балтика715
4 Локомотив М715
5 Рубин814
6 Зенит712
7 Спартак М711
8 Крылья Советов79
9 Динамо М78
10 Ахмат78
11 Динамо Мх88
12 Оренбург77
13
Стыковая зона
Акрон76
14
Стыковая зона
Ростов75
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи71

