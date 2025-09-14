Ростов - ЦСКА 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 18:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
14 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Фабио Челестини
История личных встреч
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|01.06.2025
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|0 : 0 3 : 4
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|5 : 1
|31.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 0
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|16
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Балтика
|7
|15
|4
|Локомотив М
|7
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|7
|12
|7
|Спартак М
|7
|11
|8
|Крылья Советов
|7
|9
|9
|Динамо М
|7
|8
|10
|Ахмат
|7
|8
|11
|Динамо Мх
|8
|8
|12
|Оренбург
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|7
|1