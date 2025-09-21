23:23 ()
Эльче - Овьедо 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 18:30
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
21 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Эльче
Овьедо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Овьедо, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Главные тренеры
ИспанияЭдер Сарабия
СербияВелько Паунович
История личных встреч
14.03.2025Испания — СегундаСегунда. 31-й турОвьедо1 : 1Эльче
24.11.2024Испания — СегундаСегунда. 16-й турЭльче4 : 0Овьедо
05.04.2024Испания - СегундаСегунда. 34-й турЭльче0 : 2Овьедо
15.12.2023Испания - СегундаСегунда. 20-й турОвьедо3 : 2Эльче
20.07.2020Испания - СегундаСегунда. 42-й турЭльче2 : 1Овьедо
15.09.2019Испания - СегундаСегунда. 5-й турОвьедо0 : 2Эльче
09.02.2019Испания - СегундаСегунда. 25-й турЭльче1 : 2Овьедо
23.09.2018Испания - СегундаСегунда. 6-й турОвьедо1 : 1Эльче
10.06.2017Испания - СегундаСегунда. 42-й турЭльче0 : 2Овьедо
14.01.2017Испания - СегундаСегунда. 21-й турОвьедо2 : 1Эльче
12.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 2Эльче
29.08.2025Испания — Примера3-й турЭльче2 : 0
23.08.2025Испания — Примера2-й тур1 : 1Эльче
18.08.2025Испания — Примера1-й турЭльче1 : 1
01.06.2025Испания — СегундаСегунда. 42-й тур0 : 4Эльче
13.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 0Овьедо
30.08.2025Испания — Примера3-й турОвьедо1 : 0
24.08.2025Испания — Примера2-й турОвьедо0 : 3
15.08.2025Испания — Примера1-й тур2 : 0Овьедо
21.06.2025Испания — СегундаПлей-офф. Финал. 2-й матчОвьедо3 : 1 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

Отзывы и комментарии к матчу

