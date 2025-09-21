Эльче - Овьедо 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 18:30
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
21 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Овьедо, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Овьедо
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Велько Паунович
История личных встреч
|14.03.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|4 : 0
|05.04.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|0 : 2
|15.12.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|3 : 2
|20.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|15.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|0 : 2
|09.02.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|1 : 2
|23.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|1 : 1
|10.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 2
|14.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 4
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 0
|21.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|4
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Севилья
|4
|4
|13
|Райо Вальекано
|4
|4
|14
|Сельта
|5
|4
|15
|Валенсия
|4
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1