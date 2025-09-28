22:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Райо Вальекано - Севилья 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 14:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
28 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Райо Вальекано
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Севилья, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Севилья
Севилья
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
33НидерландызщДжошуа Вертроуд
3ИспаниязщПеп Чаварриа
6СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
4ИспанияпзПедро Диас
18ИспаниянпАльваро Гарсия
7ИспаниянпИси Паласон
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
32ИспаниязщАндрес Кастрин
23Бразилиязщ Маркан
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
12ЧилизщГабриэль Суасо
19ФранцияпзБатиста Менди
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
11ШвейцариянпРубен Варгас
10ЧилинпАлексис Санчес
7ИспаниянпИсаак Ромеро
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
История личных встреч
01.03.2025Испания — Примера26-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
24.11.2024Испания — Примера14-й турСевилья1 : 0Райо Вальекано
05.02.2024Испания - Примера23-й турРайо Вальекано1 : 2Севилья
07.10.2023Испания - Примера9-й турСевилья2 : 2Райо Вальекано
19.02.2023Испания - Примера22-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
29.10.2022Испания - Примера12-й турСевилья0 : 1Райо Вальекано
13.03.2022Испания - Примера28-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
15.08.2021Испания - Примера1-й турСевилья3 : 0Райо Вальекано
25.04.2019Испания - Примера34-й турСевилья5 : 0Райо Вальекано
19.08.2018Испания - Примера1-й турРайо Вальекано1 : 4Севилья
24.09.2025Испания — Примера6-й тур3 : 2Райо Вальекано
21.09.2025Испания — Примера5-й турРайо Вальекано1 : 1
14.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 0Райо Вальекано
31.08.2025Испания — Примера3-й турРайо Вальекано1 : 1
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчРайо Вальекано4 : 0
23.09.2025Испания — Примера6-й турСевилья1 : 2
20.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 2Севилья
12.09.2025Испания — Примера4-й турСевилья2 : 2
30.08.2025Испания — Примера3-й тур0 : 2Севилья
25.08.2025Испания — Примера2-й турСевилья1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол712
5
Лига Европы
Атлетико М712
6
Лига конференций
Хетафе711
7 Эльче610
8 Атлетик Б610
9 Бетис69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна67
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Леванте75
17 Реал Сосьедад65
18
Зона вылета
Овьедо63
19
Зона вылета
Жирона73
20
Зона вылета
Мальорка62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close