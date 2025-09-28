Райо Вальекано - Севилья 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 14:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
28 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Севилья, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|33
|зщ
|Джошуа Вертроуд
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|4
|пз
|Педро Диас
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|32
|зщ
|Андрес Кастрин
|23
|зщ
|Маркан
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|19
|пз
|Батиста Менди
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|нп
|Рубен Варгас
|10
|нп
|Алексис Санчес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|05.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|25.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 0
|19.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|7
|12
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|7
|11
|7
|Эльче
|6
|10
|8
|Атлетик Б
|6
|10
|9
|Бетис
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|7
|5
|17
|Реал Сосьедад
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Жирона
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2