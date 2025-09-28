22:50 ()
Уфа - Челябинск 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 11:00
28 Сентября 2025 года в 12:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Уфа
Челябинск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Челябинск, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
19.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур Челябинск0 : 0Уфа
07.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур Уфа2 : 0Челябинск
05.06.2012 Второй дивизион - Урал-Поволжье 39-й тур Челябинск1 : 3Уфа
29.09.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 25-й тур Уфа2 : 1Челябинск
08.07.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 13-й тур Челябинск3 : 0Уфа
17.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 15-й тур Уфа0 : 2Челябинск
11.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 3-й тур Челябинск2 : 0Уфа
04.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 28-й тур Челябинск0 : 0Уфа
26.06.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 12-й тур Уфа2 : 1Челябинск
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 5 : 3Уфа
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 2 : 2Уфа
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Уфа2 : 3
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 3 : 2Уфа
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 0Уфа
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 3Челябинск
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Челябинск4 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 1Челябинск
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Челябинск1 : 0
04.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Челябинск1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1123
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1121
5 Ротор1121
6 КАМАЗ1119
7 Родина1116
8 Нефтехимик1114
9 Арсенал Т1114
10 Шинник1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1110
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Торпедо М116
18
Зона вылета
Чайка116

Отзывы и комментарии к матчу

