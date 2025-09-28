Уфа - Челябинск 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 11:00
28 Сентября 2025 года в 12:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Челябинск, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|19.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур
|2 : 0
|05.06.2012
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|39-й тур
|1 : 3
|29.09.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|25-й тур
|2 : 1
|08.07.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|13-й тур
|3 : 0
|17.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|15-й тур
|0 : 2
|11.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|3-й тур
|2 : 0
|04.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|28-й тур
|0 : 0
|26.06.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|12-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|2 : 2
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|2 : 3
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|3 : 2
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 1
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|04.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|11
|26
| 2
Повышение
|Урал
|11
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|11
|23
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|11
|21
|5
|Ротор
|11
|21
|6
|КАМАЗ
|11
|19
|7
|Родина
|11
|16
|8
|Нефтехимик
|11
|14
|9
|Арсенал Т
|11
|14
|10
|Шинник
|11
|14
|11
|СКА-Хабаровск
|11
|13
|12
|Волга Ул
|11
|11
|13
|Уфа
|11
|10
|14
|Енисей
|11
|10
|15
|Черноморец
|11
|9
| 16
Зона вылета
|Сокол
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Чайка
|11
|6