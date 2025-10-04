Фортуна - Волендам 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 18:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
04 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Волендам, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Волендам
Волендам
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|44
|зщ
|Иван Маркес
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|5
|зщ
|Прешес Угву
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|6
|пз
|Алекс Плат
|18
|пз
|Nordin Bakala
|40
|пз
|Robin van Cruijsen
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|17
|нп
|Joel Ideho
|9
|нп
|Henk Veerman
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|17.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|02.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 2
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|7
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|7
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
|9
|Фортуна
|7
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|7
|9
|11
|Спарта
|7
|9
|12
|Волендам
|7
|7
|13
|Телстар
|7
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|НАК Бреда
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|7
|3