Фортуна - Волендам 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 18:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
04 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Фортуна
Волендам

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Волендам, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Волендам
Волендам
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
44 Испания зщ Иван Маркес
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
18 Греция пз Димитриос Лимниос
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
20 Франция пз Эдуар Мишю
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
3 Того зщ Мавуна Амевор
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
6 Нидерланды пз Алекс Плат
18 Нидерланды пз Nordin Bakala
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
10 Кюрасао нп Брандлей Кювас
17 Нидерланды нп Joel Ideho
9 Нидерланды нп Henk Veerman
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Волендам0 : 1Фортуна
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фортуна3 : 1Волендам
17.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Волендам2 : 1Фортуна
02.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна2 : 0Волендам
02.02.2018 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Волендам2 : 0Фортуна
15.09.2017 Нидерланды - Первый дивизион 5-й тур Фортуна1 : 0Волендам
26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 3 : 2Фортуна
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фортуна1 : 0
17.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Фортуна
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 3Фортуна
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна3 : 2
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Волендам2 : 1
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Волендам1 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 0Волендам
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Волендам1 : 1
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс715
4
Лига Европы
НЕК Неймеген712
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Гоу Эхед Иглс79
11 Спарта79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда77
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

