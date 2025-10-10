03:57 ()
Россия - Иран 10 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-10-2025 19:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
10 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Россия
Иран

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Иран, которое состоится 10 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Иран
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Иран1 : 1Россия
10.10.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Россия1 : 1Иран
09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Иран1 : 0Россия
07.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 4Россия
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия0 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 4Россия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия1 : 1
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия5 : 0
10.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 10-й тур Иран3 : 0
05.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 9-й тур 1 : 0Иран
25.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 8-й тур Иран2 : 2
20.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 7-й тур Иран2 : 0
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур 2 : 3Иран
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Иран. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

