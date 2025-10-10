Россия - Иран 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 19:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
10 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Иран, которое состоится 10 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Иран
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|1 : 1
|10.10.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|1 : 0
|07.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|04.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 10-й тур
|3 : 0
|05.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 9-й тур
|1 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 8-й тур
|2 : 2
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 7-й тур
|2 : 0
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 6-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Иран. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.