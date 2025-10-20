02:41 ()
Волга Ул - Уфа 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 16:00
20 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Волга Ул
Уфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Уфа, которое состоится 20 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
22.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 15-й тур Волга Ул0 : 3Уфа
13.09.2023 Fonbet Кубок России 1/64 финала Волга Ул0 : 0 0 : 2Уфа
27.08.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 7-й тур Уфа0 : 1Волга Ул
12.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Волга Ул2 : 1Уфа
23.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Уфа2 : 1Волга Ул
23.10.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 29-й тур Уфа2 : 0Волга Ул
21.07.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 15-й тур Волга Ул0 : 0Уфа
06.05.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 3-й тур Уфа1 : 0Волга Ул
07.09.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 18-й тур Волга Ул2 : 1Уфа
03.06.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 6-й тур Уфа1 : 0Волга Ул
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Волга Ул2 : 4
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 2 : 1Волга Ул
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 1Волга Ул
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 2 8 : 7Волга Ул
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Волга Ул1 : 4
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 1 3 : 5Уфа
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 2Уфа
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Уфа0 : 0
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Уфа0 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3 ТУфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1430
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Родина1526
4
Плей-офф за повышение
Ротор1425
5 Урал1324
6 Челябинск1424
7 КАМАЗ1523
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1418
10 Арсенал Т1517
11 Енисей1517
12 Шинник1417
13 Черноморец1415
14 Уфа1413
15 Волга Ул1412
16
Зона вылета
Чайка1411
17
Зона вылета
Сокол1511
18
Зона вылета
Торпедо М1410

