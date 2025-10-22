Рубин - Ахмат 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 17:00
22 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 22 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Рубин» — «Ахмат». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|13
|2
|Динамо Мх
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|13
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|6
|5