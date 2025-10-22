02:12 ()
Рубин - Ахмат 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 17:00
22 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Рубин
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 22 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Ахмат2 : 0Рубин
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Рубин1 : 3Ахмат
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат0 : 2Рубин
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Ахмат0 : 3Рубин
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат2 : 1Рубин
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат2 : 0Рубин
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Рубин2 : 0Ахмат
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин4 : 0Ахмат
31.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Рубин2 : 1Ахмат
08.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1Рубин
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 3
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 0 : 0Рубин
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Рубин2 : 0
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Рубин2 : 1
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Рубин0 : 1
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Ахмат
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 1 : 0Ахмат
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Ахмат
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Ахмат1 : 0
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Ахмат0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Рубин» — «Ахмат». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М613
2 Динамо Мх613
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА613
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон65

