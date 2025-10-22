Атлетик - Карабах 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 18:45
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
22 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Карабах, которое состоится 22 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Карабах
Агдам, Азербайджан
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|пз
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|99
|вр
|Матеуш Кохальски
|2
|зщ
|Матеус Силва
|13
|зщ
|Бахлул Мустафазаде
|81
|зщ
|Кевин Давид Медина Рентерия
|44
|зщ
|Элвин Джафаргулиев
|20
|пз
|Кади Боржес
|35
|пз
|Педро Бикальо
|15
|пз
|Леандру Андраде
|10
|пз
|Абделла Зубир
|21
|нп
|Алексей Кащук
|17
|нп
|Камило Дуран
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|26.09.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 5
