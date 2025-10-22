02:13 ()
Атлетик - Карабах 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 18:45
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
22 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Карабах, которое состоится 22 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Карабах
Агдам, Азербайджан
1 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Хесус Аресо
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
18 Испания пз Микель Хаурехисар
16 Испания пз Иньиго Руис
9 Гана пз Иньяки Уильямс
8 Испания пз Ойан Сансет
10 Испания пз Нико Уильямс
11 Испания нп Горка Гурусета
99 Польша вр Матеуш Кохальски
2 Бразилия зщ Матеус Силва
13 Азербайджан зщ Бахлул Мустафазаде
81 Колумбия зщ Кевин Давид Медина Рентерия
44 Азербайджан зщ Элвин Джафаргулиев
20 Бразилия пз Кади Боржес
35 Бразилия пз Педро Бикальо
15 Кабо-Верде пз Леандру Андраде
10 Франция пз Абделла Зубир
21 Украина нп Алексей Кащук
17 Колумбия нп Камило Дуран
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Атлетик Б
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Атлетик Б2 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 4 : 1Атлетик Б
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 1 : 0Атлетик Б
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Атлетик Б1 : 1
17.10.2025 Азербайджан — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Карабах
04.10.2025 Азербайджан — Премьер-лига 7-й тур Карабах1 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Карабах2 : 0
26.09.2025 Азербайджан — Премьер-лига 6-й тур Карабах2 : 0
21.09.2025 Азербайджан — Премьер-лига 5-й тур 0 : 5Карабах
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

