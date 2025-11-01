ПСЖ - Ницца 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 18:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
01 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Люка Шевалье
|5
|зщ
|Маркиньос
|6
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|99
|пз
|Салис Самед
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|26
|пз
|Мельвен Бар
|10
|пз
|Софьян Диоп
|7
|пз
|Жереми Бога
|47
|нп
|Тиагу Говея
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Франк Эз
История личных встреч
|25.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|31.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|21
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|10
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5