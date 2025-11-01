00:28 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

ПСЖ - Ницца 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 18:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
01 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
ПСЖ
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
30 Франция вр Люка Шевалье
5 Бразилия зщ Маркиньос
6 Украина зщ Илья Забарный
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
24 Франция пз Сенни Маюлу
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
10 Франция нп Усман Дембеле
29 Франция нп Брэдли Баркола
80 Франция вр Йеванн Диуф
33 Франция зщ Антуан Менди
28 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
37 Гана зщ Коджо Оппонг
99 Гана пз Салис Самед
24 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
26 Франция пз Мельвен Бар
10 Франция пз Софьян Диоп
7 Кот-д'Ивуар пз Жереми Бога
47 Португалия нп Тиагу Говея
90 Испания нп Кевин Оморуйи
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Франк Эз
История личных встреч
25.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур ПСЖ1 : 3Ницца
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Ницца1 : 1ПСЖ
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Ницца1 : 2ПСЖ
13.03.2024 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 1Ницца
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ2 : 3Ницца
08.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца0 : 2ПСЖ
01.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ2 : 1Ницца
05.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 0ПСЖ
31.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ0 : 0 5 : 6Ницца
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ0 : 0Ницца
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 1ПСЖ
25.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 3ПСЖ
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 7ПСЖ
17.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ3 : 3
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1ПСЖ
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Ницца2 : 0
26.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур 1 : 2Ницца
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 1Ницца
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Ницца3 : 2
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 2Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1021
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1017
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close