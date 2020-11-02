01:47 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Верона - Интер М 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 13:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
02 Ноября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Верона
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Интер М, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Интер М
Милан
1ИталияврЛоренцо Монтипо
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
15ДаниязщВиктор Нельссон
6АргентиназщНиколас Валентини
7АлжирзщРафик Белгали
3ДаниязщМартин Фресе
8ГерманияпзСуат Сердар
63ИталияпзРоберто Гальярдини
24ФранцияпзАнтуан Бернед
17Бразилиянп Жиоване
16НигериянпГифт Орбан
1ШвейцарияврЯн Зоммер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
6НидерландызщСтефан де Врей
30БразилиязщКарлос Аугусто
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ХорватияпзПетар Сучич
23ИталияпзНиколо Барелла
14ФранциянпАнж-Йоан Бонни
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
03.05.2025Италия — Серия А35-й турИнтер М1 : 0Верона
23.11.2024Италия — Серия А13-й турВерона0 : 5Интер М
26.05.2024Италия - Серия А38-й турВерона2 : 2Интер М
06.01.2024Италия - Серия А19-й турИнтер М2 : 1Верона
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турВерона0 : 6Интер М
14.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турИнтер М1 : 0Верона
09.04.2022Италия - Серия А32-й турИнтер М2 : 0Верона
27.08.2021Италия - Серия А2-й турВерона1 : 3Интер М
25.04.2021Италия - Серия А33-й турИнтер М1 : 0Верона
23.12.2020Италия - Серия А14-й турВерона1 : 2Интер М
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 1Верона
26.10.2025Италия — Серия А8-й турВерона2 : 2
18.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Верона
03.10.2025Италия — Серия А6-й турВерона0 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 0Верона
29.10.2025Италия — Серия А9-й турИнтер М3 : 0
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур3 : 1Интер М
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 4Интер М
18.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 1Интер М
04.10.2025Италия — Серия А6-й турИнтер М4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Интер М918
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Комо1017
6
Лига конференций
Ювентус915
7 Болонья915
8 Удинезе1015
9 Кремонезе914
10 Аталанта1013
11 Сассуоло913
12 Лацио912
13 Торино912
14 Кальяри99
15 Парма97
16 Лечче96
17 Пиза95
18
Зона вылета
Верона95
19
Зона вылета
Фиорентина94
20
Зона вылета
Дженоа93

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close