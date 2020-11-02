Верона - Интер М 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 13:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
02 Ноября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Интер М, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Интер М
Милан
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|6
|зщ
|Николас Валентини
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|8
|пз
|Суат Сердар
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Петар Сучич
|23
|пз
|Николо Барелла
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Кристиан Киву
История личных встреч
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|0 : 6
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|27.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|9
|15
|7
|Болонья
|9
|15
|8
|Удинезе
|10
|15
|9
|Кремонезе
|9
|14
|10
|Аталанта
|10
|13
|11
|Сассуоло
|9
|13
|12
|Лацио
|9
|12
|13
|Торино
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Пиза
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3