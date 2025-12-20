Вольфсбург - Фрайбург 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Фрайбург, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|14
|зщ
|Йенсон Селт
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|25
|пз
|Арон Центер
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|5
|зщ
|Антони Юнг
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|29
|пз
|Филипп Трой
|14
|пз
|Юито Судзуки
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Паул Симонис
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|6 : 0
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 2
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|31.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|14
|26
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|14
|25
|7
|Айнтрахт Ф
|14
|24
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Фрайбург
|14
|17
|10
|Кёльн
|14
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|14
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7