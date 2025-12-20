02:32 ()
Вольфсбург - Фрайбург 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Вольфсбург
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Фрайбург, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
1ПольшаврКамиль Грабара
26ФранциязщСаэль Кумбеди
14НидерландызщЙенсон Селт
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
25ГерманияпзАрон Центер
31ГерманияпзЯнник Герардт
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
10ХорватияпзЛовро Майер
24ДанияпзКристиан Эриксен
39АвстриянпПатрик Виммер
17ГерманиянпДженан Пейчинович
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
5ГерманиязщАнтони Юнг
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
29ГерманияпзФилипп Трой
14ЯпонияпзЮито Судзуки
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турВольфсбург0 : 1Фрайбург
13.12.2024Германия — Бундеслига14-й турФрайбург3 : 2Вольфсбург
27.04.2024Германия — Бундеслига31-й турФрайбург1 : 2Вольфсбург
09.12.2023Германия — Бундеслига14-й турВольфсбург0 : 1Фрайбург
19.05.2023Германия - Бундеслига33-й турФрайбург2 : 0Вольфсбург
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург6 : 0Фрайбург
12.03.2022Германия - Бундеслига26-й турФрайбург3 : 2Вольфсбург
23.10.2021Германия - Бундеслига9-й турВольфсбург0 : 2Фрайбург
31.01.2021Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург3 : 0Фрайбург
27.09.2020Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 1Вольфсбург
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур1 : 3Вольфсбург
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турВольфсбург3 : 1
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Вольфсбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 3
07.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Вольфсбург
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й турФрайбург1 : 1
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турФрайбург1 : 0
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 1Фрайбург
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаФрайбург2 : 0
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турФрайбург4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1429
4
Лига чемпионов
Байер1426
5
Лига Европы
Хоффенхайм1426
6
Лига конференций
Штутгарт1425
7 Айнтрахт Ф1424
8 Унион1418
9 Фрайбург1417
10 Кёльн1416
11 Боруссия М1416
12 Вердер1416
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

