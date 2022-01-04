Анчелотти попросил руководство «Реала» приобрести Демирала

Дата публикации: 04-01-2022

Мерих Демирал попал в сферу интересов «Реала». Текущий сезон защитник «Ювентуса» проводит в аренде в «Аталанте». В составе мадридцев турецкого игрока хочет видеть Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных».



Трансфер Демирала также рассматривают «Наполи», «Ньюкасл» и «Челси».



Летом 2021 года центрбек перебрался в «Аталанту» на правах аренды. При этом у клуба из Бергамо есть возможность выкупить права на 23-летнего турка, заплатив за него 27 000 000 евро. С продажи футболиста «черно-синие» намерены выручить куда большую сумму.



В нынешнем сезоне на счету Демирала 19 поединков за итальянскую команду (2 забитых мяча, 1 голевая передача).



Источник – «Fanatik».