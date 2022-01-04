Онлайн трансляции
Вторник 04 января

23:00  ru Ланс - Лилль
Свернуть список

Анчелотти попросил руководство «Реала» приобрести Демирала

Дата публикации: 04-01-2022

Мерих Демирал попал в сферу интересов «Реала». Текущий сезон защитник «Ювентуса» проводит в аренде в «Аталанте». В составе мадридцев турецкого игрока хочет видеть Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных».

Трансфер Демирала также рассматривают «Наполи», «Ньюкасл» и «Челси».

Летом 2021 года центрбек перебрался в «Аталанту» на правах аренды. При этом у клуба из Бергамо есть возможность выкупить права на 23-летнего турка, заплатив за него 27 000 000 евро. С продажи футболиста «черно-синие» намерены выручить куда большую сумму.

В нынешнем сезоне на счету Демирала 19 поединков за итальянскую команду (2 забитых мяча, 1 голевая передача).

Источник – «Fanatik».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close