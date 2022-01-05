Инсинье принял предложение «Торонто»

Дата публикации: 05-01-2022

Инсинье продолжит свою карьеру в МЛС. По информации Фабрицио Романо, вингер «Наполи» договорился о контракте с «Торонто». К новой команде он должен присоединиться по завершении сезона.



О договоренности стороны должны сообщить в течение недели. Инсинье подпишет с «Торонто» 5-летнее соглашение.



Ранее СМИ сообщали, что в новом клубе игрок ежегодно будет получать 11 000 000 евро. Дополнительно он сможет рассчитывать на 4,5 млн евро в формате бонусов.



На данный момент Лоренцо связан трудовыми отношениями с «Наполи». Его контракт с «адзурри» истекает летом. Договориться о пролонгации сотрудничества сторонам не удалось, потому в июне Инсинье станет свободным агентом.



В сезоне 21/22 в его активе 5 голов и 6 ассистов в 18 играх за «Наполи».