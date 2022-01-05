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Агент: «Реал» предложил за Мбаппе 50 млн евро

Дата публикации: 05-01-2022

Издание «Marca», ссылаясь на информацию от Джованни Бранкини, пишет, что Килиан Мбаппе в ближайшее время может пополнить состав «Реала».

«Будущее Мбаппе определит руководство «Пари Сен-Жермен». Мадридцы вновь включились в борьбу за центрфорварда и несколькими днями ранее предложили за него 50 млн евро. Не могу предположить, чем завершится эта история. Наверное, стоит понаблюдать за действиями Флорентино Переса более пристально. Отдать Мбаппе по окончании сезона бесплатно было бы позорно. Какое решение примут в Париже, мне неизвестно», - цитирует Бранкини ресурс «La Gazzetta dello Sport».

Прошлым летом «Реал» готов был заплатить за нападающего «ПСЖ» 180 млн евро, но сделка не состоялась.

Transfermarkt.de оценивает Мбаппе в € 160 млн.

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