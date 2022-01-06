Шевченко может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией в стыках ЧМ-2022

Дата публикации: 06-01-2022

По данным «Przeglad Sportowy», Андрей Шевченко значится в числе претендентов на пост наставника польской сборной. На приглашении украинца, в настоящий момент работающего с «Дженоа», настаивает Чезари Кулеша, возглавляющий Польский футбольный союз.



Ранее 45-летний коуч уже работал с национальной командой. Зимой 2016 года Шевченко включили в штаб украинской сборной, а летом он возглавил ее. По завершении Евро-2020 специалист покинул команду в связи с истечением контракта.



Поляки остались без наставника после того, как сборную покинул Паулу Соуза, перебравшийся во «Фламенго».



Если ассоциации удастся договориться с Шевченко, то его трудовой договор с «Дженоа», действующей до середины 2024 года, могут выкупить.