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Шевченко может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией в стыках ЧМ-2022

Дата публикации: 06-01-2022

По данным «Przeglad Sportowy», Андрей Шевченко значится в числе претендентов на пост наставника польской сборной. На приглашении украинца, в настоящий момент работающего с «Дженоа», настаивает Чезари Кулеша, возглавляющий Польский футбольный союз.

Ранее 45-летний коуч уже работал с национальной командой. Зимой 2016 года Шевченко включили в штаб украинской сборной, а летом он возглавил ее. По завершении Евро-2020 специалист покинул команду в связи с истечением контракта.

Поляки остались без наставника после того, как сборную покинул Паулу Соуза, перебравшийся во «Фламенго».

Если ассоциации удастся договориться с Шевченко, то его трудовой договор с «Дженоа», действующей до середины 2024 года, могут выкупить.

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