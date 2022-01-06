Жиго попал в сферу интересов «Трабзонспора»

Дата публикации: 06-01-2022

«Fotomac» пишет об интересе «Трабзонспора» к Самуэлю Жиго. Помимо турецкой команды, среди претендентов на 28-летнего защитника «Спартака» значатся «Тигрес» (Мексика) и «Лион» (Франция).



Соглашение футболиста с «красно-белыми» истекает ближайшим летом, после чего он получит статус свободного агента.



«Спартак» выкупил права на Жиго в 2018 году, заплатив за него бельгийскому «Генту» 8 млн евро. До этого центрбек выступал за «Кортрейк» и «Арль-Авиньон».



Француз является одним из лидеров «красно-белых». В сезоне 2021/2022 Жиго выходил на поле в футболке «Спартака» в 24 играх, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.



Рыночная стоимость Самуэля – 11 млн евро (Transfermarkt.de).