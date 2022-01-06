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Роналду спровоцировал раскол в раздевалке "Манчестер Юнайтед"

Дата публикации: 06-01-2022

Роналду спровоцировал раскол в раздевалке

Форвард "МЮ" Криштиану Роналду стал катализатором недовольства игроков команды, а в раздевалке "Юнайтед" нарастает напряжение.
Таблоид Daily Express утверждает, что некоторые игрока, (в частности, Харри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд) недовольны тем, что Роналду получает много игрового времени.

Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления в СМИ и соцсетях негативно влияют на атмосферу в команде.

Кроме того, часть игроков недовольна тем, что Роналду оказывает, пользуясь своим авторитетом, влияние на португалоязычных футболистов "МЮ".

Также после проигранного матча АПЛ "Вулверхэмптону"(0:1) защитник "Юнайтед" Люк Шоу отметил, что команде не хватает сплочённости.




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