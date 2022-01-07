Агент Габигола прокомментировал новость об интересе «Зенита»

Дата публикации: 07-01-2022

Жуниор Педросо, представляющий интересы Габриэла Барбозы (Габигола), дал комментарии относительно возможного перехода форварда в «Зенит».



«Данный вопрос одно российское агентство обсуждает с моим партнером. Точно утверждать не могу, но насколько мне известно, встреча, посвященная этой теме, уже была», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».



Ранее СМИ писали об интересе к Габиголу со стороны нескольких клубов. В списке претендентов на 25-летнего нападающего, помимо «Зенита», значились «Вест Хэм Юнайтед» и еще две команды АПЛ.



«Красно-черные» готовы расстаться со своим бомбардиром, но хотят получить за него не меньше 30 млн евро.



За «Фламенго» Габигол выступает с января 2020 года. В прошлом сезоне он забил 29 мячей и сделал 9 ассистов в 43 играх за клуб.